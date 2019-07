Stockholm schrapt modeweek

Twee maanden voor de officiële start heeft Swedish Fashion Council aangekondigd dat de Stockholm Fashion Week geannuleerd wordt. De reden? De modeweek voldoet niet aan de duurzaamheidsdoelen die de Zweedse modewereld vooropstelt.

Stockholm Fashion Week stond ingepland in de laatste week van augustus, maar slechts twee maanden voor het evenement effectief zou plaatsvinden, wordt het nu plots door de Swedish Fashion Council geannuleerd. Deze beslissing werd niet omwille van organisatorische redenen gemaakt, maar wel om ecologische redenen.

“De Zweedse kledingindustrie groeit, waardoor het cruciaal is om merken te ondersteunen in het ontwikkelen van toekomstgerichte ervaringen,” zei Jennie Rosen, CEO van de Swedish Fashion Council. “De conventionele modeweek achter ons laten was een moeilijke, maar zeer bewuste beslissing.”

De organisatie wil nu gericht op zoek gaan naar alternatieven die het mogelijk maken om de duurzaamheidsdoelen van de kledingindustrie te behalen. In de modewereld wordt al een tijdje gedebatteerd over de houdbaarheidsdatum van de bestaande modeweken en de vraag rijst of het nog wel nodig is om nieuwe collecties via dit format voor te stellen aan internationale kopers en media.