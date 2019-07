Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder krijgt levenslang voor vijf moorden

Een Nederlandse rechtbank heeft donderdag topcrimineel Willem Holleeder (61) schuldig bevonden aan vijf moorden. Hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Volgens de rechtbank is bewezen dat hij opdracht heeft gegeven of betrokken was bij vijf liquidaties. Het gaat om moord op zijn zwager Cor van Hout, vastgoedmagnaat Willem Endstra, drugshandelaar Kees Houtman, kroegbaas Thomas van der Bijl, en doodslag op botenhandelaar Robert ter Haak.

De rechtbank bevond Holleeder ook schuldig aan een mislukte liquidatie van crimineel John Mieremet. Later werd die alsnog vermoord.

Levenslang is de enige passende straf voor Willem Holleeder, oordeelt de rechtbank. ‘U meent gewetenloos en onverschillig te beschikken over leven en dood’, aldus de rechtbank volgens de Nederlandse openbare omroep NOS. ‘U bent zelf lang buiten schot gebleven. Het motief lijkt te liggen in geldelijk gewin.’

Volgens de rechtbank ging het met Holleeder ‘van kwaad naar erger’. De rechter acht de kans op herhaling dan ook groot. Holleeder moet levenslang de gevangenis in.