Tientallen haataffiches tegen Duchâtelet duiken op aan Stayen

De bewoners van de Kleine Markt aan Stayen ontwaakten met enkele haataffiches tegen Roland Duchâtelet. De foto van de industrieel prijkte woensdag op een tiental plaatsen tegen de ramen en in de inkomhal van de appartementen met daarop de tekst ‘mislukking’ en ‘dunce’ of ‘domkop’. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Volgens een bewoner is er ook schade aangebracht aan de omliggende horecazaken van Duchâtelet. “Er werd lijm in de sloten gespoten en die waren bijgevolg aan vervanging toe. Het is niet de eerste keer ...