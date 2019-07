Romain Bardet rekent zich tot de Tourfavorieten maar: “Er zijn nog steeds een tiental kandidaten voor de eindzege”

Romain Bardet heeft zich vanochtend met de pers onderhouden over de nakende Ronde van Frankrijk. De Fransman ging geen thema uit de weg. Ook Oliver Naesen mocht zijn zegje doen.

“Iedereen zegt dat de Tour meer open zal zijn omdat er een aantal renners niet bij zijn, maar voor mij verandert er niet veel. Er zijn nog steeds een tiental kandidaten voor de eindzege. Mijn favorieten voor de eindzege: Bernal, Thomas, Fuglsang heeft ook een grote kans. Voor mij is Fuglsang een van de sterkste renners die ik dit jaar heb gezien. Als hij zijn vorm van in het voorjaar drie weken kan aanhouden, zal hij heel dicht zijn bij de eindzege in Parijs. Elk jaar duiken er ook nieuwe namen op. Ook Yates, Quintana, Landa, Martin, Kruijswijk hebben dit jaar al getoond dat ze er klaar voor zijn.”

Over de ploegtactiek: “We zijn hier met acht renners, maar ik heb geen nood aan zeven renners die constant in mijn buurt zijn te vinden. Van mij mag elke andere renner eens zijn kans gaan om proberen een rit te winnen. Ik weet dat ik mijn ploegmaats kan vertrouwen op de momenten dat ik hen zal nodig hebben. Het is jammer dat ik enkele kameraden mis zoals Latour en Domont en Dillier. Dat is jammer, maar dat zijn de risico’s van het vak.”

Over de verwachtingen: “Ik weet dat het lang geleden is dat er nog een Fransman de Tour won (Bernard Hinault). Er zijn elk jaar grote verwachtingen rond mij om die lacune in te lossen en ik zal opnieuw mijn best doen. Maar ik voel niet alleen de Franse druk op mijn schouders. Je hebt ook nog Thibaut Pinot.”

Over de ploegentijdrit: “Deze Tour bevat een zevental ijkpunten. De ploegentijdrit is de eerste. De klim naar La Planche des Belles Filles. In de ploegentijdrit kan ik rekenen op een homogene ploeg. We hebben er goed op geoefend.”

Over de bergritten: “De slotweek gaat voortdurend boven de 2.000 meter. De ritten in de Alpen zijn het cruciale punt van de Tour. Daar kunnen nog grote verschillen worden gemaakt. Ik verwacht dat de slotweek in de Alpen, de zwaarste Tourweek wordt die ik tot dusver al heb meegemaakt.”

Oliver Naesen opgezet met start in België

Ook Oliver Naesen mocht zijn zegje doen. “Het is de max om in België te starten. Er is veel druk. De openinsgrit met de Muur en de Bosberg is mooi, maar het is zodanig ver van het circus dat ik niks anders verwacht dan een massasprint. De Bosberg en de Muur zijn mooi, maar zijn voor de versiering. Ze zullen weinig of geen invloed hebben op de koers. Ik kijk er naar uit een van de komende jaren eens een echte mini Ronde van Vlaanderen te mogen rijden. Er is iets veranderd in de tactiek. De voorbije jaren was het alles op Romain en daarmee basta. Het klassement van Romain blijft ons hoofddoel, maar de andere vrijbuiters mogen ook hun kans gaan. Het is beter voor iedereen. Er zal minder stress zijn in de groep. De eerste etappe zal ik wel nog een hele dag Romain in mijn wiel meekrijgen. Ik word zijn gids in de Vlaamse Ardennnen.””