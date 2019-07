Choreografe haalt zwaar uit naar Justin Bieber: “Je vernedert vrouwen”

Emma Portner werkte drie jaar geleden als choreografe voor Justin Bieber tijdens zijn toenmalige wereldtournee. Vrienden zijn ze echter niet gebleven, want de choreografe haalde op maandag publiekelijk zwaar uit naar de wereldster. Vooral de manier waarop hij vrouwen behandelt, laat volgens haar ernstig te wensen over.

Justin Bieber’s #PurposeWorldTour choreographer/dancer, who also happens to be Ellen Page’s wife, slams the singer for allegedly paying her ‘less than minimum wage’ while working for him:



"I couldn’t afford to eat. I was sweeping studio floors to be able to practice my craft." pic.twitter.com/Yb7VIziKFz