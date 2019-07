Vreemd toeval tijdens een inval in het kader van een grootschalig drugsonderzoek, net over de Nederlandse grens. De politie viel binnen op het verkeerde adres, maar trof er toch 2,4 miljoen euro aan.

Hoofdverdachte in het onderzoek is Kinrooienaar Tonny P. (46), een handelaar in exclusieve wagens. De politie viel op 19 juni binnen in een loods in Echt, die Tonny P. enkele jaren geleden huurde. Maar ...