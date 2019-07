Fiscus geeft maaltijdkoeriers uitstel

Koeriers die vorig jaar maaltijden hebben bezorgd voor Deliveroo of Uber Eats, hebben van die platformen nog steeds geen fiscale fiche van hun inkomsten in 2018 ontvangen. Omdat ze daardoor hun belastingaangifte niet correct kunnen invullen, heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beslist hen uitstel te verlenen tot 30 augustus. Dat schrijft De Standaard en is ook te lezen op de website van de FOD Financiën.

Dat een specifieke groep respijt krijgt, is “zeldzaam”, geeft een woordvoerder van Financiën toe. De reden voor het uitstel is de aanslepende onduidelijkheid over het statuut van de maaltijdbezorgers.

Zowel Deliveroo als Uber Eats zijn door de overheid erkend als deelplatform. Wie zijn diensten via zo’n platform aanbiedt, mag volgens de wet jaarlijks tot 6.250 euro onbelast bijverdienen. Meer dan 2.000 koeriers maakten vorig jaar gebruik van de regeling en maaltijdbezorger Deliveroo promoot dit nog steeds op zijn website.

Maar volgens de fiscus zelf voldoen de maaltijdkoeriers van Deliveroo en Ubereats niet aan de voorwaarden om onder het statuut te vallen. Volgens de fiscus is er immers “geen uitwisseling van diensten tussen particulieren (peer-to-peer)”. In dat geval dreigen de koeriers alsnog belastingen te moeten betalen op hun inkomsten uit de maaltijdleveringen.