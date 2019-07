Griekse schlagerzanger Costa Cordalis overleden

De Griekse schlagerzanger Costa Cordalis, beroemd geraakt dankzij het liedje ‘Anita’, is woensdag op 75-jarige leeftijd op Mallorca overleden, zo heeft zijn familie via zijn management bekendgemaakt.

Geboren in Griekenland in 1944, trok Cordalis op zestienjarige leeftijd naar Duitsland. In 1965 bracht hij zijn eerste plaat uit: ‘Du hast ja Tränen in den Augen’, een vertaling van de Elvis-klassieker ‘Crying in the Chapel’. De doorbraak kwam er in de jaren zeventig met liedjes als ‘Carolina”, ‘Seig in das Boot, heute Nacht, Anna Lena’ en vooral de partyhit ‘Anita’, daterend van 1976.

De jongste tijd kampte de zanger met gezondheidsproblemen. Sterk verzwakt belandde hij dit jaar voor lange tijd in een ziekenhuis op Mallorca, waar hij al vele jaren de meeste tijd doorbracht. Op het Spaanse eiland is Cordalis ook overleden.