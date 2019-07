Peru stunt en haalt finale Copa América, Chileen is schlemiel door onbegrijpelijke misser in blessuretijd

Peru heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa América. De Peruanen verrasten in het Braziliaanse Porto Alegre Chili met duidelijke cijfers: 3-0.

Voor Peru scoorde Edison Flores in de 21e minuut de openingstreffer. Yoshimar Yotún verdubbelde nog voor rust de voorsprong. Feyenoorder Renato Tapia speelde de gehele wedstrijd bij Peru, dat in de tweede helft eenvoudig overeind bleef. In de blessuretijd werd het verschil nog groter toen José Paolo Guerrero de derde treffer voor Peru scoorde.

Foto: EPA-EFE

Ook Chili had in die blessuretijd een doelpunt kunnen scoren. Eduardo Vargas mocht in de 95ste minuut aanleggen vanaf elf meter om de eer te redden voor de titelverdediger. De spits die nog bij Napoli en Valencia speelde, wilde het (onbegrijpelijk) mooi doen met een panenka… en miste.

Eduardo Vargas tried the panenka and got absolutely humiliated by Pedro Gallese! #CopaAmerica #CHIPER pic.twitter.com/HV1Kts0IIF — #VALVERDEOUT (@MathiasAw1) 4 juli 2019

Peru neemt het zondag in de finale op tegen thuisland en favoriet Brazilië. Dat land plaatste zich dinsdag al voor de 20e keer in de historie voor de eindstrijd door een 2-0 overwinning op aartsrivaal Argentinië. De achtvoudig kampioen speelt voor het eerst sinds 2007 weer de finale van het toernooi. Tweevoudig kampioen Peru speelde de finale het toernooi voor het laatst in 1975. Het won 44 jaar geleden de eindstrijd van Colombia.