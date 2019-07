TONGERENDominiek Renotte (49), substituut-procureur van het parket van Limburg, zit sinds gisteren in de gevangenis op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte, fiscale fraude inzake BTW en inkomstenbelasting. De magistraat werd dinsdag opgepakt samen met zijn partner die sinds begin januari als rechter van de correctionele rechtbank actief is. Zij werd na verhoor in verdenking gesteld, maar onder voorwaarden vrijgelaten.