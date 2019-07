As -

Op de Bevrijdingslaan in As is woensdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Een quad botste er tegen de zijflank van een auto. De quadbestuurder werd ter plaatse door een mugarts verzorgd om dan naar het ZOL in Genk te worden gebracht. De toestand van de 22-jarige jongeman uit As was gisteravond kritiek.