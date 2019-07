Woensdag rond 15 uur is bij de brandweer een melding binnengekomen van een brand aan het verlaten stationsgebouw in de Stationsstraat in Zolder. Met het wegbranden van onkruid had daar de stijl van een deur vuur gevat. De deur moest worden opgebroken zodat ook de ruimte binnen kon worden gecontroleerd. De schade viel al bij al mee.