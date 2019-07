Daarom dienen verschillende burgerlijsten klacht in tegen VRT over laatste verkiezingen

Verschillende burgerlijsten die opkwamen bij de verkiezingen van 26 mei, hebben een klacht ingediend tegen de VRT. Ze zijn van mening dat ze onterecht niet werden opgenomen in de stemtest en niet aan bod kwamen in de verkiezingsdebatten en de tv-journaals van de openbare omroep. “De VRT heeft het Mediadecreet en deontologische regels overtreden”, luidt het in de klacht die werd verzonden naar de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

De klacht werd volgens een persbericht ingediend door een dertiental kandidaten van de Piratenpartij, de Burgerlijst, PRO en de Coöperatie. Zij voelen zich naar eigen zeggen “benadeeld door het ‘cordon médiatique’ dat de VRT instelde” tegen hen.

Door de burgerlijsten uit te sluiten, schrapt de VRT essentiële informatie uit haar berichtgeving en draagt ze niet bij tot een onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming in Vlaanderen, zo staat in de klacht. De omroep schendt volgens de klagers ook het gelijkheidsbeginsel.

Ook in Wallonië klacht

In Wallonië zou er een gelijkaardige klacht zijn ingediend door de burgerlijst “Collectif Citoyen” tegen tv-zender RTL TVI.

Burgerlijsten zijn lijsten of partijen die hun programma volledig of gedeeltelijk laten bepalen door de mening van de burger, bijvoorbeeld via burgerraden of referenda.