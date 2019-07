Standard heeft woensdag tijdens zijn stage in het Duitse Kamen 1-1 gelijkgespeeld tegen de Deense eersteklasser Sönderjyske.

In een bitsige partij werd er pas helemaal op het einde gescoord. Peter Christiansen zette de Denen in de slotminuut op voorsprong, in blessuretijd sleepte Renaud Emond nog een gelijkspel uit de brand.