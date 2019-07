Ex-Standard-trainer Ricardo Sa Pinto gaat opnieuw aan de slag in Portugal

Ricardo Sa Pinto is de nieuwe coach van het Portugese Braga, zo maakte de club woensdag bekend. De ex-trainer van Standard tekent voor twee jaar.

Afgelopen seizoen was Sa Pinto trainer van het Poolse Legia Warschau, maar net als bij Standard het jaar voordien werd hij daar al na één seizoen bedankt voor bewezen diensten. In Portugal was het woelwater eerder al coach van twee andere eersteklassers: Sporting Lissabon en Belenses.

Bij Braga volgt Sa Pinto zijn landgenoot Abel Ferreira op, die vorige week voor 2,5 miljoen euro verkaste naar het Griekse PAOK. Ferreira loodste Braga afgelopen seizoen naar de vierde plaats in de Portugese Primeira Liga.