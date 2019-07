Miljoen toeschouwers en zware verkeershinder verwacht in Brussel voor Tourstart

De doortocht van de Tour-karavaan in Brussel zal naar verwachting een miljoen toeschouwers op de been brengen. Vanaf donderdag, met de ploegenvoorstelling op de Grote Markt in Brussel, en tot en met zondag worden heel wat delen van de hoofdstad afgesloten en dus wordt er ook grote verkeershinder verwacht. Er wordt absoluut afgeraden om met de auto naar Brussel te komen.

De eerste rit van de 106de Tour de France vindt pas zaterdag plaats, maar op donderdag vindt in Brussel al de ploegenvoorstelling plaats op de Grote Markt. Vrijdag zijn er geen evenementen, maar leiden de voorbereidingen op de eerste ritten tot hinder. Zaterdag is Brussel de locatie voor de start en aankomst van de eerste etappe en zondag vindt er in de hoofdstad een ploegentijdrit plaats.

De verkeerssituatie zal tijdens die vier dagen van de Grand Départ elke dag wijzigen. Op verschillende tijdstippen zal er op verschillende plaatsen in Brussel hinder zijn. Op de website granddepart.mobilite-mobiliteit.brussels kan de bezoeker per dag en per dagdeel alle informatie over de bereikbaarheid van de stad terugvinden via handige kaartjes.

De politie raadt sowieso iedereen af om met de auto naar Brussel te komen en indien ze dat wel doen, goed op voorhand te plannen. Langs het parcours en op vele andere plaatsen in de hoofdstad zal het verboden zijn te parkeren. Alle informatie daarover staat op www.polbru.be.

De toeschouwers wordt aangeraden om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. Spoorwegmaatschappij NMBS legt veertig extra treinen in en ook de openbaarvervoermaatschappij MIVB versterkt haar bus-, tram- en metronetwerk. Op 6 en 7 juli is het MIVB-vervoer gratis. Ook de stadsfietsen van deeldienst Villo! zijn van 4 tot 7 juli gratis.