Vulkaan barst uit op eiland Stromboli: één dode, toeristen vluchten uit hotels

De vulkaan Stromboli op het gelijknamige Italiaanse eiland is woensdag aan het uitbarsten. Toeristen vluchten uit hun hotels en een gigantische aswolk hangt boven het eiland. Er is één klimmer om het leven gekomen.

De twee onverwachte explosies die aan de uitbarsting vooraf gingen, deden zich voor rond 16.45 uur. Op de helling van de vulkaan brak brand uit en brokken lava vielen naar beneden. Er heerst grote bezorgdheid over het dorp Ginostra, waar op veel plaatsen brand is uitgebroken door de lava. De mensen hadden veel schrik, zei brandweercommandant Giuseppe Biffarella volgens het persbureau Ansa, en velen van hen liepen de Middellandse Zee in om daar dekking te zoeken.

Foto: AP

Eén persoon is om het leven gekomen. Het zou gaan om een Italiaanse klimmer uit Milazzo, die aan het wandelen was en door de ontploffingen weggeslingerd werd en op de rotsen gevallen is. Een andere Italiaan raakte gewond.

“Veel lawaai”

“We hebben de ontploffing gezien vanuit ons hotel, het maakte heel veel lawaai”, zegt Michela Favorito, die in een hotel op het eiland werkt, aan Reuters. “Daarna zagen we een gigantische aswolk. De lucht hangt vol.” Heel wat toeristen zijn gevlucht uit de hotels en zijn de Middellandse Zee ingelopen om veilig te zijn voor de lavastromen.

De Britse toeriste Fiona Carter verblijft op het eiland Panarea, op 27 kilometer van Stromboli, en hoorde de knal tot daar. “We keken om en zagen een paddenstoelwolk. Iedereen was in shock. Daarna begon er rode lava naar beneden te lopen langs de weg richting het dorp Ginostra. De wolk werd steeds groter, wit en grijs. Nu is heel Stromboli bedekt. Er zijn heel wat boten naar onderweg.”

Sterkste explosies sinds 1985

Foto: EPA-EFE

Het gaat om een van de sterkste ontploffingen sinds 1985, zegt Eugenio Privitera, directeur van het observatorium voor vulkanologie, bij Rai. “Het zijn zeldzame fenomenen, want Stromboli wordt gekenmerkt door continue maar wel bijzonder lage activiteit.”

Met gids

Meerdere toeristen klimmen doorheen het jaar, en vooral in de zomer, de 924 meter hoge vulkaan Stromboli op om in de krater te turen. Dat mag alleen met een gids.

Stromboli is een populair Italiaans vakantie-eiland in de Middellandse Zee, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Sicilië. Slechts een vijfhonderdtal mensen woont permanent op het eiland, maar in de zomer komen er veel toeristen.