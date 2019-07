Genk - De brandweer van Genk is woensdag rond 11.45 uur voor een grasbrandje op de grens van Genk en Houthalen in de Hengelhoefstraat opgeroepen. Daar waren wat bladeren in een natuurgebiedje aan het smeulen. Even daarvoor was er een gelijkaardig brandje aan het rangeerstation in Winterslag geweest. Beiden buitenbrandjes veroorzaakten weinig schade.