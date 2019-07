Koning nodigt ‘Vive le vélo’ uit voor uitzending in zijn tuin: “Heel wat fans op het paleis”

Karl Vannieuwkerke mag zijn talkshow Vive le vélo zaterdagavond presenteren vanuit de tuin van het kasteel van Laken. Dat heeft het Paleis bekendgemaakt met een bericht op Twitter: “Zaterdag start de Tour in Brussel! De eerste rit is een eerbetoon aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx en eindigt vlak voor het Kasteel van Laken. Een unieke gelegenheid om Vive le Vélo uit te nodigen!” Karl Vannieuwkerke bevestigt dat de uitnodiging van het Paleis komt: “Wij hebben niks gevraagd, zij hebben de vraag gesteld. In september vorig jaar kregen we een mail van de hofmaarschalk, in april kwam de vraag opnieuw.”

Vannieuwkerke is vereerd met de uitnodiging: “Het is een fijne erkenning voor de mannen en vrouwen die al vijftien jaar met hart en ziel aan dit programma werken. Er is ons verteld dat Vive le vélo ‘heel wat fans’ heeft op het paleis, ik kan niet zeggen wie dat precies is. Het is een hele eer, want het is de eerste keer dat op die plek een liveshow wordt uitgezonden. We zitten in de tuin met zicht op het kasteel van Laken, op de plaats waar de Tour zaterdag aankomt: heel bijzonder. Vrijdag zitten we met Vive le vélo op het Poelaertplein in Brussel, na de uitzending verhuizen we alles naar het kasteel om zaterdagochtend niet in de weg van de Tourkaravaan te zitten. Logistiek is dat een hele organisatie, maar onze ploeg heeft ervaring met tuinen van majestueuze kastelen.” (lacht)

Of koning Filip voor of tijdens de opnames langskomt, weet Vannieuwkerke niet. “Ik denk wel dat de koning nieuwsgierig is en zijn kinderen ook. In zijn plaats zou ik zeker langskomen. Maar hij zit sowieso niet in de uitzending, wel wielrenner Victor Campenaerts, de Nederlandse columnist en wielerkenner Wilfried de Jong en oud-wielrenner Eddy Planckaert. Ik denk niet dat Planckaert ooit op het paleis is ontvangen voor zijn groene trui in de Tour, misschien kan dat nu wel. (lacht) Ook voor mijn gasten is dit een buitenkans, natuurlijk. Zondag zitten we aan de Heizel, met zicht op het Atomium: het wordt een mooie driedaagse in België. Ik denk dat het een overrompeling wordt. Behalve dan in de tuin van het kasteel, want daar is om begrijpelijke redenen geen publiek toegelaten.”