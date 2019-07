Lottocijfers op televisie voortaan zonder Sophie Dewaele

Acht jaar lang was Sophie Dewaele het gezicht van de Lotto-trekkingen op televisie, maar daar komt nu een einde aan. Voortaan worden de balletjes geloot in een Loterij-winkel in Brussel en de uitzending daarvan op televisie gebeurt zonder presentator.

De Nationale Loterij trekt woensdagavond voor het eerst de winnende nummers van de Lotto en de Joker+ in een “Lottery Shop” op het De Brouckèreplein in hartje Brussel. Iedereen kan de trekking vanop straat of via een glazen wand in de winkel volgen. Bij elke trekking is een gerechtsdeurwaarder aanwezig.

Een presentator past niet meer in het plaatje. De trekking zal enkel nog begeleid worden door een stem, maar niet die van Sophie Dewaele. De laatste acht jaar presenteerde zij de trekkingen aan Vlaamse kant. In Franstalig België was Stéphane Jobert liefst 14 jaar het lottogezicht.

Met de openbare trekking wil de Nationale Loterij de spelen naar eigen zeggen transparanter maken en als loterij ook dichter bij de spelers staan. Het bedrijf wil ook zijn steun aan goede doelen bekender maken: op zaterdag zal in de uitzending een korte reportage zitten over de verenigingen die steun krijgen.