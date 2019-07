Woensdag onthulde KRC Genk de nieuwe shirts voor het komende seizoen: blauw voor de thuismatchen, wit voor de uitwedstrijden en als alternatief zwart. Wie de nieuwe uitrusting wil bewonderen, kan dat op zijn smartphone via de app ‘Reload KRC Genk’. Wie daarop klikt, krijgt kersverse aanwinst Theo Bongonda op bezoek, in de drie verschillende shirts. Je kan zelfs rond de speler heen wandelen of met hem op de foto gaan. Bekijk hier alvast de making-of.