Een flaphoed: meer heb je voor de nieuwste pose op vakantiekiekjes niet nodig

Van plan om deze zomer foto’s te delen van je vakantie, uitjes of leuke momenten in de tuin? Houd gewoon even je hoed vast als iemand een camera bovenhaalt en doe de ‘sunflower’. Want dat is dé houding die celebs tegenwoordig aannemen om kiekjes een onbezonnen sfeer mee te geven.

Meer dan een glamoureuze flaphoed heb je niet nodig om een van de poses van het moment te verwezenlijken. Het idee achter de benaming is simpel: je lichaam is de ‘stengel’ van de zonnebloem, de flaphoed die bovenaan het lichaam een cirkel vormt, moet de ‘bloem’ voorstellen.

Om het allemaal elegant te maken: sla je hoofd naar achter - lichtjes schuin houden mag - en sluit je ogen terwijl je geniet van een straaltje zon. Maak dat je arm sierlijk gebogen is, zodat deze op het kiekje ook zo overkomt. De pose is in trek bij veel beroemdheden. Onder meer actrice Vanessa Hudgens heeft er al ervaring mee, net als ex-Pussycat Doll Nicole Scherzinger.

Wil je niet op élke foto een hoed vasthouden? Dan kun je deze zomer ook nog afwisselen met die andere populaire pose: de flamingo, waarbij een beetje evenwicht en een flexibele knie handig meegenomen zijn.