Weggebruikers plukken dronken chauffeur uit verkeer

De politie kreeg dinsdagochtend melding dat een autobestuurder in de buurt van Bekkevoort zonder lichten zwalpend over de weg reed in de richting van Halen. Bij aankomst van de politie bleek dat enkele weggebruikers de man al aan de kant wisten te zetten. De 41-jarige chauffeur uit de buurt van Borgworm bleek duidelijk te diep in het glas te hebben gekeken. Hij weigerde zowel een ademtest als een bloedproef en kon daarenboven ook geen geldig rijbewijs voorleggen. Hij zal het later aan de politierechter mogen uitleggen. (tb)