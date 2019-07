Karl Lagerfeld leeft voort… in deze spin

De Franse modeontwerper Karl Lagerfeld stierf in februari van dit jaar en nu is er een spin naar de man vernoemd. Het gaat om een achtpotige met de wetenschappelijke naam Jotus karllagerfeldi. Dat schrijft het wetenschappelijk blad Evolutionary Systematics.

Vanwaar het eerbetoon komt? Wijlen Karl Lagerfeld liet zich in het openbaar meestal zien in een pak in zwart en wit. De spin heeft net dezelfde kleurencombinatie en heeft zwarte uiteinden van de poten, die worden vergeleken met de handschoenen die de ontwerper droeg.

De spin is er een van de categorie ‘springspinnen’ en is ontdekt door drie Australische wetenschappers. Karl Lagerfeld is niet de eerste beroemdheid die een beestje op zijn naam heeft staan. Er zoemen ook vliegen rond die vernoemd zijn naar de Amerikaanse popster Beyoncé. Het gaat om een zeldzame paardenvlieg met een goudkleurig achterwerk. De wetenschappelijke naam: Scaptia (Plinthina) beyonceae. De vlieg komt voor in het verre noorden van Queensland.

Muzikant Sting mag zichzelf dan weer een koele kikker noemen. Ergens kwaken kikkers met de wetenschappelijke naam Hyla stingi. Een andere spin is een ode aan Frank Zappa: de Pachygnatha zappa.