Deze Zara-jurk leidt een eigen leven op Instagram

Een jurk van de Spaanse modeketen Zara valt heel goed in de smaak bij fashionista’s. Zo goed zelfs, dat er een account voor het kledingstuk is opgericht. Dat staat vol foto’s van meisjes en vrouwen die de creatie dragen voor verschillende gelegenheden.

Het gaat om een witte midi-jurk met zwarte stippen, halflange mouwen en knopjes aan de achterkant. Ze is elegant te combineren met pumps of sandaaltjes of sportief met sneakers eronder. De populariteit van de jurk op Instagram heeft tot een eigen account voor de creatie geleid, die de naam ‘Hot4theSpot’ meekreeg.

Daaruit blijkt dat het zwierige stuk, bij ons in de winkel verkrijgbaar voor 49,95 euro, vooral gedragen wordt op tuinfeestjes en brunches. En dat in veel verschillende landen. Op de pagina duiken foto’s op van in Wimbledon tot Manhattan en Rusland.