Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe behoudt dan toch een mandaat binnen de Belgische voetbalbond

Vorige maand legde Bart Verhaeghe zijn bestuursmandaat en vicevoorzitterschap bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) neer, maar de preses van Club Brugge gaat wel een mandaat van twee jaar aan in de nieuwe Hoge Raad van de KBVB. Dat vernam persagentschap Belga woensdag.

Op 7 juni maakte de 54-jarige Verhaeghe bekend dat hij het na drie jaar voor bekeken hield als ondervoorzitter van de voetbalbond. Hij stapte toen ook uit de raad van bestuur, naar eigen zeggen om zich te kunnen focussen op de uitdagingen die hem bij Club Brugge te wachten staan.

Sinds 2013 was Verhaeghe actief binnen de bond als mandataris van de Pro League in het Uitvoerend Comité. Daar maakte de voorzitter van Club Brugge nog steeds deel van uit. Het Uitvoerend Comité gaat binnen de nieuwe structuur van de KBVB op de schop. De leden van dat hoogste bondsorgaan kregen wel een mandaat in de andere kamers van de nieuwe structuur.

Het is in die context dat Verhaeghe een mandaat voor twee jaar opneemt binnen de Hoge Raad, het nieuwe reglementerende orgaan van de KBVB. Hij zal er samen met Luciano D’Onofrio (Antwerp) de Pro League vertegenwoordigen. De Pro League bevestigde woensdag dat Verhaeghe zijn zitje opneemt.

Namens Voetbal Vlaanderen nemen Karel Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, Willy Ozeel en Jean-Pierre Notelteirs plaats in de Hoge Raad. David Delferière, Gaspar Navez, Pierre Friob en Christian Bartosch vertegenwoordigen de Franstalige amateurvleugel ACFF. Alle mandaten gelden voor twee jaar tot medio 2021.