Kate Middleton straalt in het wit op Wimbledon

De Britse Kate Middleton heeft op dinsdag het tennistoernooi van Wimbledon bijgewoond. Ze had zich voor de gelegenheid uitgedost in een witte jurk, waarin ze alle aandacht naar zich toetrok.

De hertogin van Cambridge verliet het toernooi dinsdag in het bijzijn van enkele vriendinnen met een brede glimlach. Ze droeg een witte jurk met zwarte knopen van het Britse merk Suzannah, een van haar favoriete labels. Ze combineerde het stuk met een zwarte riem, een zwarte broche in de vorm van een strikje en eenvoudige zwarte pumps.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Het is niet de eerste keer dat de mama van drie met alle aandacht gaat lopen op de tenniswedstrijd. In 2018 was ze er samen met Meghan Markle en droeg ze een jurk met stippen. Deze was van een andere ontwerpster van wie ze veel stuks in haar kast heeft hangen: Jenny Packham.

Foto: ISOPIX

Andere creaties die bijblijven zijn haar Dolce & Gabbana-jurk met grote blauwe stippen, die ze droeg om het toernooi in 2017 te openen. En wie herinnert zich nog de kanariegele jurk tijdens de mannenfinale van vorig jaar?