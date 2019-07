Hoe zit het met die nieuwe bonificatieseconden en dubbele punten voor de bergtrui in de Tour?

Vorig jaar pakte de organisatie uit met bonificatieseconden in de finale van de eerste negen ritten van de Tour de France. Deze bonificatieseconden komen terug, maar op een andere manier.

Het principe van de bonificatieseconden is niet nieuw. Aan de finish, behalve bij de ploegentijdrit en de individuele tijdrit, worden altijd tien, zes en vier seconden uitgedeeld. Vorig jaar was er het principe om in de finales van de eerste negen ritten eveneens bonificatieseconden uit te delen, maar dat zette weinig zoden aan de dijk.

Dat principe is nu aangepast. Een en ander moest na de Tourpresentatie in Parijs in oktober vorig jaar nog afgetoetst worden bij de UCI, en werd nu definitief opgenomen in het Tourreglement.

“Bonificatieseconden worden toegekend in acht ritten, op de top van een col of ‘Mûr’ om aanvallers te belonen”, verduidelijkt Prudhomme. “Het gaat om acht, vijf of twee seconden. Zo heb je niet alleen bonificaties aan de finish, maar ook onderweg en dat zal sommige klassementsrenners misschien inspireren om iets te ondernemen. Al beseffen we natuurlijk ook, het zijn de renners die de koers maken, maar hopelijk grijpen ze deze kans.”

Het gaat om de volgende etappes: Côte de Mutigny (rit 3), Col des Chevrères (rit 6), Côte de la Jaillière (rit 8), Côte de Saint-Just (rit 9), Hourquette d’Ancizan (rit 12), Mûr de Péguère (rit 15), Col du Galibier (rit 18), en Col de L’Iseran (rit 19).

Foto: Photo News

Dubbele bergpunten

De strijd om de bollen, vorig jaar gewonnen door Julian Alaphilippe, ziet er dit jaar een beetje anders uit. De felbegeerde dubbele punten worden deze keer niet uitgedeeld tijdens aankomsten bergop. Ze worden toegekend tijdens beklimmingen buiten categorie die boven de 2.000 meter gaan.

Concreet gaat het over: Col du Tourmalet (rit 14), Col d’Izoard en Col du Galibier (rit 18) en Val Thorens (rit 20). De punten die verdeeld worden, zijn dan: 40-30-24-20-16-12-8-4.

De overige punten voor de bergtrui:

1ste categorie: 10-8-6-4-2-1

2de categorie: 5-3-2-1

3de categorie: 2-1

4de categorie: 1

Foto: AFP

Groen, groen, groen

Wie houdt Peter Sagan van het groen buiten Peter Sagan zelf? Dat is opnieuw de grote vraag in de strijd om de puntentrui in deze Ronde van Frankrijk. Het aantal punten dat er te verdienen valt, hangt af van de etappe. Zo zijn er per tussenspurt 3, 2 en 1 punt te verdienen, maar aan de finishlijn verschilt het aantal te verdienen punten.

Zeven ritten worden aanzien als geknipt voor een massasprint en dan zijn er 50 punten te verdienen voor de winnaar, 30 voor de tweede en 20 voor de derde. Dit zijn ritten 1, 4, 7, 10, 11, 16 en 21. De volledige puntenverdeling is hier: 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2.

In etappes 3, 5, 8, 9, 10 en 12 zijn er 30 punten te verdienen voor de ritwinnaar: 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2. In alle andere ritten is de puntenverdeling als volgt: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Enkel in de ploegentijdrit zijn er dus geen punten te pakken. Daarin komt er overigens een ‘kleine’ neutralisatie. Als een renner valt in de laatste kilometer krijgt hij dezelfde tijd als zijn ploegmaats. De neutralisatie na drie kilometer in ritten, buiten aankomsten bergop, blijft behouden.