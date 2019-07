Drugsdealer ontwijkt politie op eigenaardige wijze, maar moet 24 uur later gered worden

Noodkreten uit een rioolput, zo begint de video. Verbaasde omstaanders horen de man en slaan alarm. Uiteindelijk blijkt het te gaan om een drugsdealer die een dag eerder werd gearresteerd.

Sopha Ardjalee (46) werd door twee agenten in Thailand tegengehouden voor het rijden op een motorfiets zonder kenteken. De agenten wouden de man fouilleren, maar die weigerde mee te werken probeerde te ontsnappen. De verdachte struikelde over de railing van een brug en kwam terecht in een vuile gracht. Vervolgens vluchtte hij de riolering in.

24 uur later kwam hij 300 meter verder weer tevoorschijn. De reddingsactie duurde langer dan verwacht, omdat Sopha te moe was om zichzelf op te duwen. De verdachte was de politie erg dankbaar voor het redden van zijn leven “Ik had zo’n honger en dorst en het rook daar slecht. Ik had niet gedacht dat ik er ooit levend uit zou komen.”

