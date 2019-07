Amerikaanse rapper A$AP Rocky opgepakt in Stockholm na vechtpartij

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is dinsdagavond opgepakt na een optreden in Stockholm. De hiphop-ster werd gearresteerd omdat hij zondag in de Zweedse hoofdstad betrokken zou geweest zijn bij een vechtpartij, zo heeft het parket meegedeeld. Er is een onderzoek ingesteld voor het toebrengen van ernstige lichamelijke verwondingen.