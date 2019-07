Prins Harry praat over prinses Diana en baby Archie in emotionele speech

De Britse prins Harry heeft dinsdag een pakkende speech gegeven, waarin hij het over zijn mama prinses Diana had. Wijlen Lady Di zou op maandag 1 juli 58 jaar geworden zijn.

Dinsdag was prins Harry eregast op de National Youth Mentoring Summit in Londen. Dit is een organisatie die focust op jongeren hun ontwikkeling, en waar prinses Diana vroeger haar schouders onder zette. Tijdens de speech van de kersverse papa, wijdde hij uit over zijn moeder en zei hij onder meer dat ze een “grote invloed” op hem heeft gehad.

“Ze was voor velen een rolmodel en besefte niet welke impact ze zou hebben op zo veel levens. Ik ben trots op wat jullie hebben bereikt en ik kan vast spreken voor mijn moeder ook, die gisteren 58 jaar zou geworden zijn”, klonk het.

De prins vertelde nog dat hij als vader ook zelf een rolmodel is voor zijn zoontje Archie. “Mijn zoon zal altijd zien wat ik doe, mijn gedrag imiteren en misschien zelfs ooit in mijn voetsporen treden”, zegt hij. Prins Harry woonde de top in de Britse hoofdstad bij om zijn eigen goede doel, dat hij heeft opgericht met zijn vrouw Meghan Markle om de mentale gezondheid van jongeren te ondersteunen, voor te stellen. Eind juni raakte bekend dat het koppel zich distantieert van The Royal Foundation, waartoe nu enkel prins William en Kate Middleton behoren, om meer autonoom te werken.