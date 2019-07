IJverige compostkids krijgen diploma

Kiewit & Kiewit-Heide

Hasselt - Op 5 en 6 juni hebben meer dan 100 kinderen van de Hasseltse basisscholen uit de handen van schepen Joost Venken hun compostdiploma gekregen. Ze hebben tijdens het schooljaar rond composteren gewerkt.

De kringloopkracht van Hasselt Jef Put stond de kinderen en leerkrachten met raad en daad bij. Hij begeleidde in sbs Rapertingen de kinderen van meester Jan en juf Lien, in sbs Kuringen de kinderen van juf Kathleen en bij de KIDS de kinderen van juf Yolanda, juf Eline, juf Cynthia en juf Kristel. In de Berk leerde deze kringloopkracht aan de klas van meester Erik hoe alles in zijn werk gaat op het compostterrein. Ook de klassen van juf Alda en juf Sara in de Puzzel ontvingen hun diploma. Al deze kinderen weten nu meer over het beluchten en omzetten van een compostvat of –bak en over de diertjes die van al dat groenafval compost maken. Als presentje kregen ze nog een loeppotje waarmee ze thuis al die kriebelbeestjes in de tuin nog eens kunnen bekijken.