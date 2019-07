Een substituut-procureur van het parket van Limburg is dinsdag opgepakt. De vroegere parketwoordvoerder wordt verdacht van schriftvervalsing en witwaspraktijken. Ook zijn partner, die nog niet zo lang als rechter actief is, werd opgepakt maar na verhoor vrijgelaten.

De politie viel dinsdag binnen in de woning van het koppel in Tongeren. De arrestatie is het gevolg van een onderzoek dat in februari werd opgestart. De substituut-procureur ...