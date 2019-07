Torenlawijt en Kioskkafee zorgen voor sfeervol weekend

Diepenbeek - Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli zorgen Torenlawijt en Kioskkafee voor heel veel sfeer en ambiance in Diepenbeek centrum. Torenlawijt zorgt voor de muziek. Bij het Kioskkafee kunnen de festivalbezoekers in alle rust genieten van verrassende hapjes en drankjes.

De hele zomer lang -tot 24 augustus- is er het nieuwe initiatief Kioskkafee op het gezellige, schaduwrijke kioskpleintje aan de varkensmarkt in Diepenbeek. Van woensdag tot zaterdag kun je aan het Kioskkafee genieten van burgers, tapas, ijsjes, muziek en kunst. Op vrijdag staat er vis op het menu en op zondag kan er worden ontbeten vanaf 9.30 uur. Helemaal in de sfeer van het Parijse Montmartre.



Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli zorgt Torenlawijt naar jaarlijkse gewoonte voor sfeer en muziek in het centrum. Dat wordt dus een topweekend in Diepenbeek! Wie fijne muziek wil horen moet aan de ene kant van de kerk zijn. Wie even wil genieten van wat rust, wandelt de hoek om waar het Kioskkafee voor de perfecte oase van rust en gezelligheid zorgt. Op wandelafstand van het festival Torenlawijt vindt u ook nog de gezellige terrasjes van de horecazaken in het centrum van Diepenbeek.

Torenlawijt



Torenlawijt wordt vrijdag, de rockdag, om 19.30 uur geopend door de nieuwe Diepenbeeks/Hasseltse band A Bear Called Panda. The Krakin’ Kellys spelen met hun celtic punk- en folkrock bij onze Waalse buren zowat alle grote festivals plat. Coverband The Juliets is de aanstekelijke combinatie van Aurélie Van Rompay (The Voice) en Jos De Roeck (metalcoreband Set Things Right) die ervoor zorgt dat ook de meest poppy songs flink wat peper in de kont krijgen. En Eagles Road brengt een vrolijke cocktail van jaren 80-hardrock die we stiekem allemaal leuk vinden. Inclusief pruiken en veel te strakke spandexbroeken.



Op zaterdag blaast de gloednieuwe afrobeatband De Wamaki’s om 17 uur de ambiancedag op gang met een twaalfkoppig orkest. Cliff Willy en zijn Podiumboys zingen met veel bravoure Vlaamse levensliedjes. David Vandyck is de man met de gouden stem die al stond te schitteren op Zomerhit van Radio 2 én in de hitparade. En als de zon stilaan ondergaat, mogen echt de dansschoenen aan voor de geweldige eighties synthpop van Chackie Jam, één van de uitschieters van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Torenlawijt 2019 wordt afgesloten door een klepper van formaat: ABBA Gold Europe is de beste Abba tributeband van Europa. Achter de microfoon staan de sterren van de Londense musical ‘Mamma Mia’. Tenzij u Björn of Benny heet, bent u nog nooit dichter bij de rosse of blonde van Abba geraakt.

Torenlawijt en Kioskkafee zijn volledig gratis! Torenlawijt, vrijdag 12 en zaterdag 13 juli, Marktplein, Diepenbeek. Kioskafee, nog tot 24 augustus, Varkensmarkt, Diepenbeek.