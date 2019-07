Man kruipt uit oplegger van rijdende vrachtwagen op Antwerpse Ring

Op de E17 in Antwerpen is dinsdagochtend een gevaarlijk incident gebeurd waarbij een man uit de oplegger van een rijdende vrachtwagen klom. Het incident gebeurde omstreeks 9.40 op de E17 in de richting van Antwerpen.

Op amateurbeelden van getuigen is te zien dat een man tijdens de ochtendspits uit de laadruimte van de vrachtwagen klautert en de bestuurder van de vrachtwagen probeert te doen stoppen. Volgens een getuige zorgde dat voor zeer gevaarlijke situatie omdat de vrachtwagen begon te zwalpen toen de bestuurder merkte dat er iemand aan zijn voertuig hing.

Handgemeen

Toen de vrachtwagen tot stilstand kwam, ontstond er een discussie tussen de twee. Volgens de federale politie kwam het zelfs tot een handgemeen. De politie kreeg verschillende meldingen binnen over het incident. Er zouden aanwijzingen zijn dat de man het zeil van de laadruimte kapot heeft gesneden. Maar van zodra de politie ter plaatse was, was de vrachtwagen alweer vertrokken en bleek de man in kwestie spoorloos. Op basis van de beelden wordt identificatie van de betrokkenen moeilijk, waardoor het ernaar uitziet dat de precieze omstandigheden van het voorval onduidelijk zullen blijven.