Foto’s van undercoveragenten in Lommel gepubliceerd: “Gevaarlijk voor deze mensen”

In een interview met Humo geeft Janus van Wesenbeeck, de Nederlandse drugsbaron die model stond voor Ferry Bouman in de Netflixreeks ‘Undercover’, zijn versie van de feiten. Het parket-generaal stoort zich eraan dat bij het artikel de foto’s van de undercoveragenten werden gepubliceerd: “Dit houdt een ernstig gevaar in voor de agenten in kwestie.”