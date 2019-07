Belangrijke overname voor familiebedrijf Group Machiels

Group Machiels, het milieubedrijf van de gelijknamige ondernemersfamilie uit Limburg, neemt een meerderheidsbelang in sectorgenoot Waterleau uit Leuven. “Het gaat om één van de belangrijkste strategische investeringen van de laatste jaren voor Machiels”, staat woensdag in een gezamenlijk persbericht. Met de overname wordt ook “cruciale technologie inzake waterzuivering verankerd in België”.

Waterleau is gespecialiseerd in (afval)waterzuivering, drinkwaterproductie en waterhergebruik. Daarnaast is het ook actief in luchtzuivering, vergisting van organisch afval en energierecuperatie. De voorbije twintig jaar groeide het binnen deze niche uit tot één van de grotere spelers wereldwijd, zowel in de industrie als in de overheidssector. Maar het bedrijf, dat zo’n 500 mensen tewerkstelt, wilde ook zijn schuldenlast verminderen en was daarom op zoek naar vers geld, zo raakte eerder dit jaar bekend. Dat geld werd nu in eigen land gevonden; financiële details werden woensdag niet vrijgegeven.

Waterleau zegt te hebben gekozen voor de Group Machiels boven puur financiële investeerders, “omdat ze als familiebedrijf nauw aanleunen bij onze bedrijfscultuur”. De Limburgers nemen een belang van 51 procent, terwijl de rest van de aandelen in handen blijft van de huidige aandeelhouders (het management en de familie Vriens).

Louis Machiels wordt voorzitter en het huidige management van Waterleau blijft op post. Voor de Group Machiels is Waterleau “heel complementair” aan haar eigen activiteiten. “We zijn beiden actief in de milieusector. Waterleau voegt een berg technische kennis over waterzuivering toe. Dat is van goudwaarde op een moment waarop de wereld kreunt onder een watertekort (...) Aan de andere kant is de Group Machiels kind aan huis in Zuid-Amerika en kunnen we Waterleau daar helpen groeien”.