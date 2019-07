Toptransfer in de koers op til? “Tom Dumoulin ruilt Sunweb voor Jumbo-Visma”

Tom Dumoulin staat op het punt om te vertrekken bij Sunweb. Het lopende contract van de 28-jarige Nederlander zal naar alle waarschijnlijkheid worden ontbonden. Dat schrijven verschillende Nederlandse media. Dumoulin lijkt dan te gaan tekenen bij Jumbo-Visma.

In 2017 ondertekende Dumoulin een contract dat hem aan Sunweb verbond tot eind 2021. In de afgelopen twee jaar ontstonden er langzaam maar zeker haarscheurtjes in het huwelijk tussen de renner en Sunweb. Dumoulin is in gesprek met manager Iwan Spekenbrink om zijn lopende contract te laten ontbinden.

Er ligt volgens de krant AD een scenario klaar om uit elkaar te gaan met een herenakkoord: “Gedurende de afgelopen twee jaar ontstonden er langzaam maar zeker haarscheurtjes in het huwelijk tussen Dumoulin en Sunweb. Over kleine dingen (zoals het overnemen van de tijdritfiets waarop hij wereldkampioen werd), maar hij was ook niet helemaal tevreden over het transferbeleid van de ploeg en over de manier van communiceren rond zijn knieblessure”, klinkt het daar.

Over het ontbinden van het contract zijn nog geen knopen doorgehakt. Maar als alle partijen elkaar vinden, is Dumoulin volgens meerdere bronnen onderweg naar Jumbo-Visma. De ploeg van Wout van Aert heeft met Steven Kruijswijk en ­Primoz Roglic al twee andere rondespecialisten in huis.