Max Verstappen na 'technische fout' alsnog uitgeroepen tot 'Driver of The Day'

Twee dagen na afloop van de GP van Oostenrijk is Max Verstappen alsnog tot 'Driver of The Day' uitgeroepen.

Na afloop van de GP van Oostenrijk stond op de officiële F1-website dat Robert Kubica door de fans tot 'Driver of The Day' werd verkozen. Een hoogst opmerkelijk resultaat dat bij velen de wenkbrauwen deed fronsen.

Kubica was de race immers als allerlaatste gefinisht en dat ook nog eens op drie ronden van racewinnaar Max Verstappen. De wildste speculaties over de oorzaak van de uitslag deden de ronde: al dan niet Poolse fans die een oproep gelanceerd hadden op het internet, hackers, ...

Uiteindelijk bleef het tot vandaag erg kalm op de sociale mediakanalen van de Formule 1. Vandaag volgde dan de mededeling dat er sprake was van een 'technisch' probleem en dat niet Robert Kubica maar wel Max Verstappen verkozen werd tot Driver of The Day.

Verstappen kreeg uiteindelijk 74 procent van de stemmen achter zijn naam. Charles Leclerc, die als tweede over de finish kwam, kreeg 11 procent van de stemmen. Carlos Sainz kreeg voor zijn inhaalrace van de negentiende naar de achtste plaats zeven procent van de stemmen.

Opmerkelijk is dat er over het uiteindelijk aantal stemmen voor Robert Kubica met geen woord gerept werd. Ook over de oorzaak van het zogenaamd 'technisch' probleem lost de Formule 1 niets.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: