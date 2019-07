Mali is groepswinnaar, Tunesië en Zuid-Afrika stoten ook door op Afrika Cup

Mali heeft zich als winnaar van groep E geplaatst voor de laatste zestien van de Afrika Cup. In het Egyptische Ismailia won Mali met 1-0 van Angola. Tunesië kwam in Suez niet verder dan 0-0 tegen Mauritanië, maar dat was wel genoeg voor de tweede pouleplaats en een plek in de achtste finales. Zuid-Afrika profiteerde van de resultaten van groep E en mag als de vierde beste nummer drie ook verder in het Afrikaanse landentoernooi.