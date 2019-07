Verenigde Staten zijn eerste WK-finalist dankzij gemiste penalty Engeland in slotfase

De Verenigde Staten staan opnieuw in de finale voor het WK voetbal bij de vrouwen na een zinderende halve finale tegen Engeland. De Amerikaanse voetbalvrouwen kwamen via twee kopbaldoelpunten twee keer op voorsprong, maar kropen in het slot door het oog van de naald toen de Engelsen een penalty misten: 1-2. Opvallende afwezige was vedette Megan Rapinoe, goed voor vier goals in de laatste twee matchen voor de regerende wereldkampioen. De voetbalster die zich zo openlijk tegen president Trump uitsprak, ontbrak in de ploeg bij de Amerikanen.

Christen Press, de vervangster van Rapinoe, opende na negen minuten de score. Ze kopte een flankvoorzet van Kelley O’Hara voorbij de Engelse goalie Carly Telford. Tien minuten later stond het alweer gelijk. Sluipschutter Ellen White tikte een assist van Beth Mead binnen. Goed voor haar zesde goal, waarmee ze alleen topschutter werd.

De VS, die in de kwartfinale thuisland Frankrijk uitschakelden, namen in de 31ste minuut opnieuw de leiding. Kapitein Alex Morgan rondde een gemeten voorzet van Lindsey Horan fraai af met het hoofd. Ook voor Morgan was het, op haar 30ste verjaardag, haar zesde doelpunt dit WK.

Gemiste penalty blijkt cruciaal

In de tweede helft eiste de VAR een hoofdrol op. Eerst werd een tweede doelpunt van Ellen White afgekeurd wegens buitenspel, daarna ging de bal na tussenkomst van de videoref op de stip. Steph Houghton kreeg in de 84e minuut de kans op de 2-2 maar trapte de elfmeter binnen bereik van de Amerikaanse doelvrouw Alyssa Naeher. Engeland eindigde de match nog met tien na een tweede geel voor verdediger Millie Bright.

Morgen/woensdag wordt, ook in het Parc Olympique Lyonnais, de tweede halve finale gespeeld. Daarin staat Nederland tegenover Zweden. De finale staat zondag (opnieuw in Lyon) op het programma, een dag eerder wordt in Nice de troosting afgewerkt.

De Verenigde Staten verdedigen hun titel uit 2015. Toen versloegen de Amerikanen in de finale in het Canadese Vancouver Japan met 5-2.