In New York bij de machtigste Belgische vrouw Michèle Coninsx

Handenvol koffers is ze in New York gearriveerd, om meteen voor de leeuwen gegooid te worden voor de Veiligheidsraad. Tegelijk was het zoeken naar een eigen flat en al snel een favoriet restaurant om de omgeving haar kookkunsten te besparen. “Eigenlijk heb ik hier een heel normaal leven.”Deel 3: Het dagelijkse leven van een VN-topvrouw