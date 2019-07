De kersenteelt in Haspengouw floreert als nooit tevoren, bovendien is de vraag naar Belgische kersen groot door het te hete weer in Zuid-Europa. Het areaal kersenplantages bedraagt nu zo’n 1.000 hectare, een stijging sinds 2007 van maar liefst 400 hectare, waarvan 800 hectare in Haspengouw.