“Dit is een droom die in vervulling gaat”, haalt Sander Gillé (ATP 83) opgelucht adem. Samen met zijn dubbelmaat Joran Vliegen (ATP 61) staat hij voor de eerste keer op de hoofdtabel van een grand slam, in Wimbledon. Vandaag (vierde match vanaf 12.00 uur) komen ze in actie tegen de Argentijnen Guillermo Duran en Juan Londero.