Spelersmakelaar Dejan Veljkovic, spilfiguur in de zaak rond sportieve en financiële fraude in het voetbal, heeft het gerecht geholpen met onthullende verklaringen in ruil voor fikse strafvermindering. Daarmee heeft hij zich niet geliefd gemaakt in het voetbalmilieu. “Mijnheer Veljkovic ervaart dat als heel bedreigend”, zegt een van zijn advocaten Bart Verbelen.