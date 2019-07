Woning onbewoonbaar na zware brand in Heusden

Heusden-Zolder -

In de Schansstraat in Heusden-Zolder, in de buurt van het Sint-Franciscusziekenhuis is dinsdagavond omstreeks vijf uur een woning onbewoonbaar verklaard door de brandweer. “De woning heeft vuur gevat nadat er vermoedelijk een kortsluiting is ontstaan”, zegt brandweerofficier Marc Ceyssens van brandweerzone Zuid West Limburg.