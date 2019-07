1 op 5 winkelpanden in Hasselt staat leeg

Hasselt -

"Het nieuwe stadsbestuur van Hasselt zet het laissez-faire-beleid van het vorige bestuur op vlak van leegstand gewoon verder." Dat zegt Kim Dewitte van PVDA. Uit de audit die er kwam na het vertrek van Hilde Claes blijkt dat er in Hasselt geen leegstandsbeleid gevoerd wordt. "Het leegstandsregister wordt niet bijgehouden en de leegstandstaks wordt fout toegepast.", klinkt het nog bij de PVDA. Onzin volgens Burgemeester Steven Vandeput, die benadrukt dat het huidige bestuur hard aan het werk is om de leegstand in Hasselt te laten dalen.