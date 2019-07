Lummen -

Op de E314 richting Genk is er even voor de afrit Lummen verkeershinder door een ongeval. Een vrachtwagen botste er tegen een voorligger. De laadruimte ging open en de lading - ladders - kwam op de weg en in de berm terecht. Niemand raakte bij het ongeval gewond. De wegpolitie is ter plaatse om de verkeersstroom in goede banen te leiden.