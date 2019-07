Mark Cavendish heeft het moeilijk met niet-selectie voor Tour: “Ik ben er het hart van in”

“Wat kan ik zeggen? Ik ben er het hart van in dat ik niet naar de Tour mag dit jaar. Zoals ik steeds in mijn carrière heb gedaan, werkte ik naar een vormpiek toe. Dat heeft bijna altijd geleid tot resultaten. Zeker in de speciale wedstrijd die de Tour is, waar mijn 30 ritzeges mijn carrière hebben vorm gegeven. Na een lang en moeilijk gevecht met het Epstein Barr virus en dankzij een trainingsprogramma om te pieken in juli, voelde ik dat ik er helemaal klaar voor was”, schrijft de Manx Epress.

1/4 Well what can I say? I’m absolutely heart-broken by the decision that means I won’t be @letour this year. As I have done for my entire career, I targeted a specific time to be at peak form. This has pretty much always resulted in me hitting my goals or coming damn close.