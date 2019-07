Potloodventer gaat achter fietsster aan

Opglabbeek -

De politie is een onderzoek gestart nadat maandagavond in de Teewisstraat in Opglabbeek een vrouw door een potloodventer werd lastiggevallen. De fietsster passeerde rond 19 uur de verdachte man. Hij stond er zonder kleren aan te masturberen. De vrouw negeerde de man en reed verder. Ineens hoorde ze een rennende man achter zich. Toen ze achterom keek, bleek de man - die intussen zijn broek omhoog had getrokken - haar achterna te komen. De vrouw begonnen sneller te fietsen en wist zo de man kwijt te spelen. Ze diende diezelfde avond nog klacht in bij de politie Carma.